محمد بن سلمان: هناك فرص ضخمة في السعودية خارج القطاع النفطي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في مقابلة بثتها شبكة "العربية"، اليوم الثلاثاء، قال فيها ولي العهد السعودي إن السعودية دولة قائمة قبل النفط وأن رؤية 2030 هدفها تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما.

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وتابع: "وبالتالي لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وسيبقى الأموال لزيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200 في المئة في السنوات الخمس المقبلة".

وقال ابن سلمان: "في المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5 في المئة، وسيكون هو برميل نفط جديد للمملكة إلى جانب التنوع في الاقتصاد، من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى للمملكة".

وقال ولي العهد السعودي إن "الرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016 تشمل تطوير سياسات الإسكان وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة"، مشيرا إلى تصاعد تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول" بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60 في المئة بينما كانت قبل الرؤية 47 في المئة.

وقال محمد بن سلمان إن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14 في المئة ونستهدف خفضها لـ 11 في المئة العام الحالي".