الرئيس الجزائري يأمر بتنفيذ مشروع إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيكV" فورا

دبي - محمود عبدالرازق - وخلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس تبون بحضور عدد من الوزراء لتقييم الوضع الوبائي في الجزائر، أمر بالمضي على الفور في تنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وقدّم تبون توجيهات بضرورة تقديم الإحصائيات من كل ولاية بشكل دقيق، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

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وكذلك مضاعفة حملات التوعية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، على خلفية التهاون المسجل، على أن يشمل التوعية كل الفضاءات والمرافق العمومية، خاصة المؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل.

وأمر أيضا بالتشديد في تطبيق المخالفات، وتكثيف الرقابة لاحترام الإجراءات الاحترازية. مشيرا إلى الإبقاء على الغلق التام للحدود البرية والبحرية والجوية، مع الرفع من مستوى اليقظة يوميا.