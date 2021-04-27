محمد بن سلمان: لن تكون هناك ضريبة على الدخل أبدا في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء ذلك خلال مقابلة بثتها قناة "العربية"، اليوم الثلاثاء، نفى فيها وجود أي توجه لفرض ضرائب على الدخل في المملكة.

وأضاف بن سلمان أنه "لن يكون هناك ضرائب على الدخل بتاتا في السعودية".

وأوضح أن "الحد الأقصى لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات، وهو قرار مؤقت".

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وكشف الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم بيع حصص من أرامكو لمستثمرين أجانب خلال العام أو العامين المقبلين، موضحاً أن أرامكو لديها فرصة لأن تكون من أكبر الشركات الصناعية عالميا.

وأشار إلى أن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، الذي لم يزل يشكل جزءا أساسيا من الدخل، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا للاقتصاد، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا بمستهدفات الرؤية.