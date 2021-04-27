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الأمن البيئي: ضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية

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الخليج - واس 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانتي منطقتي مكة المكرمة والرياض (69) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم (107) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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