شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن أن الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ"حزب الله" اجتازت الحدود مع لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن قوات الجيش أسقطت مسيّرة تابعة لحزب الله وعثرت على أخرى تم إسقاطها على الحدود اللبنانية قبل أسابيع حيث رصدت القوات المسيرة الأولى بعد أن اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان وقامت بإسقاطها.

كما عثرت القوات على مسيرة أخرى لحزب الله تم إسقاطها بعد تسللها من لبنان.