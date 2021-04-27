من هو عبد الله المديفر الذي يحاور ولي العهد السعودي في لقاء خاص

دبي - محمود عبدالرازق - يذاع اللقاء عبر عدة قنوات فضائية منها "روتانا خليجية" التي تستضيف في الأساس برنامج "الليوان" الذي يقدمه المديفر، إلى جانب قنوات "الرسالة" و"إل بي سي" وإذاعة "روتانا إف إم".

© REUTERS / BANDER ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR

وعبد الله المديفر هوي إعلامي سعودي، يقدم برنامجا أسبوعيا اسمه "في الصورة" إلى جانب البرنامج الرمضان "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" وإذاعة "روتانا إف إم".

وسيكون المديفر المذيع السعودي الثالث الذي يحاور ولي العهد السعودي، حيث سبقه بذلك الإعلامي تركي الدخيل والإعلامي داوود الشريان، بحسب صحيفة "إيلاف".

درس المديفر وعاش طفولته بالكامل في مدينة بريدة، وأكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون، وعمل في الإعلام منذ فترة طويلة، كما أنه بدأ مسيرته المهنية عبر الدراما والتمثيل والإخراج.

اشتهر المديفر بظهوره في أفلام ذات صبغة محافظة عبر قنوات دينية مثل "المجد"، وكان أول ظهور له عبر الشاشة في فيلم " اليتيم عماد"، قبل أن يتحول إلى مجال الكتابة والإعداد والإنتاج التلفزيوني.

اشتهر طروحاته الجريئة في برامجه مثل "نبض الكلام" و"في الصميم" و"لقاء الجمعة"، كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات مختلفة.