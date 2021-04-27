شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمني في قيادة شرطة نينوي العراقية، مقتل وإصابة 5 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة جنوب الموصل.

وأوضح المصدر في بيان لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء مقتل مدنيين اثنين وإصابة 3 آخرين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي في قرية باخيرة ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وأوضح أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث ونقلت المصابين والجثث لمستشفى قريب وفتحت تحقيقًا.