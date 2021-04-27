الحكومة المصرية تعلن خطة الوظائف الجديدة والمهارات المرتبطة بها

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "المصري اليوم"، جاءت الوظائف على النحو التالي:

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-الوظائف المرتبطة بالروبوتات وتشغيلها وصيانتها ومراقبتها وتوريدها

-الوظائف المتعلقة بالبيانات الضخمة.

-الوظائف المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.

-الوظائف المتعلقة بالطباعة ثلاثية الأبعاد.

-الوظائف المتعلقة بالعملات الرقمية.

أما عن المهارات الرقمية والتقنيّة والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تتضمن:

-مهارات البحث والتطوير.

-مهارات المعرفة والإبداع والابتكار والتصميم.

-مهارات التفكير المنطقي، والتفكير النقدي.

-المهارات المرتبطة بتقنية المعلومات وبجمع المعلومات ومعالجتها.

واليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي مدتها 3 سنوت، ولن تؤدي إلى مزيد من الأعباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن الدولة ستستمر في دعم السلع التموينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الثلاثاء، إن المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والخاصة بالإصلاحات الهيكلية سيتم التركيز فيها على تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الإصلاح.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تختص بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد ورؤية الحكومة للاهتمام بها خلال المرحلة القادمة مع باقي القطاعات التي تقود عجلة الاقتصاد.