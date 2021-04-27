بيان من الصحة المصرية بشأن تسجيل صوتي عن تدهور الوضع الوبائي لكورونا بالمحافظات

دبي - محمود عبدالرازق - وزعم التسجيل المتداول عدم توافر أسرة للمرضى، وتدهور الوضع الوبائي بالمحافظات، وفتح كل المدن الجامعية بالمحافظات لاستقبال المرضى.

وأكدت الوزارة في بيانها "أن ذلك التسجيل عار تمامًا عن الصحة ولا يمت لوزارة الصحة والسكان ولأي من قطاعاتها بصلة".

وأوضحت الوزارة "توافر أكثر من 45% من السعة السريرية بكافة المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال حالات مرضى فيروس كورونا المستجد".

ومن جانبه ناشد الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، المواطنين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عدم تداول أي معلومات من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام دون الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة.

وحذر مجاهد في البيان من استخدام اسم الوزارة في تضليل الرأي العام، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

ولفت إلى "توافر مخزون استراتيجي من الأكسجين الطبي بجميع مستشفيات الجمهورية المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا بلغ 2 مليون و200 ألف لتر، فضلاً عن توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات".

وشدد على استمرار التوريد طبقاً لمعدلات التشغيل بكل مستشفى من خلال النظام الإلكتروني المميكن.

وأشار مجاهد على "متابعة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الدورية لسير العمل بخطة الوزارة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومراجعة نسب إشغال الأسرة وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى".