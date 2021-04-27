رئيس وزراء مصر: دخلنا مرحلة الفقر المائي الحاد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن نصيب المواطن من المياه في حدود 600 متر مكعب سنويًا، في حين أن حد الفقر المائي يبلغ 1000 متر مكعب في السنة.

وتابع "دخلنا في الفقر الحاد فيما يخص المياه".

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وأشار إلى أن الدولة تتحرك بكل جبهاتها للتعامل مع إشكاليةسد النهضة.

وأكد أن الدولة تعي مدى التحدي الخاص بثبات الموارد المائية مع ثبات عدد السكان، ما جعل الحكومة تدخل بموارد مالية هائلة تقدر بمئات المليارات للاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال معالجة المياه وإعادة استخدامها.

وأوضح أن جهود الدولة في الاستفادة من كل قطرة مياه بعيدة عن قضية السد، من خلال إقامة مشروعات بمئات المليارات.

وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري.

وخلال الأسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من "المساس بنقطة من مياه مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".