من هو الإعلامي عبدالله المديفر الذي سيحاور ولي العهد السعودي اليوم؟

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ايلاف من الرياض: يبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد السعودي،الأمير محمد بن سلمان.

اللقاء يعقد في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030. وسيجري اللقاء الخاص مع ولي العهد السعودي، الإعلامي عبد الله المديفر، من خلال برنامجه "الليوان" المذاع على فضائية "روتانا خليجية".

وأوضحت قناة «روتانا خليجية»- عبر تويتر- أن اللقاء سوف يذاع عبر عدة قنوات فضائية، منها «روتانا خليحية- الرسالة- روتانا إف إم - LBC ».

عبدالله المديفر المحاور الأول

عُرف عبدالله المديفر الإعلامي السعودي مقدّم البرنامج الأسبوعي "في الصورة"، ومقدم البرنامج الرمضاني "الليوان" على قناة "روتانا خليجية" وإذاعة "روتانا إف إم"، بصفته واحداً من أهم المحاورين السعوديين الشباب إذ يتمتع بطريقة تقديم معاصٍرة وأسلوب فريد.

المديفر الذي درس وعاش طفولته بأكملها في مدينته بريدة ومن ثم أكمل تعليمه في كلية الشريعة والقانون وتخرج فيها، عمل في الوسط الإعلامي منذ وقت طويل إذ بدأ مسيرته الإعلامية عبر بوابة الدراما و خاض تجربة التمثيل والإخراج.

اشتهر بتمثيله في أفلام ذات صبغة محافظة عبر قنوات دينية مثل قناة المجد كما أن أول ظهور له عبر الشاشة كان في فيلم درامي اسمه " اليتيم عماد" ومن ثم عمل في مجال الكتابة والإعداد و الإنتاج التلفزيوني.

أشتهر المحاور المديفر بجرأة الطرح مع ضيوفه عبر برامج متعددة مثل برنامج نبض الكلام وبرنامج رمضاني سابق عرف باسم في الصميم إضافة إلى برنامج لقاء الجمعة كما سبق له استضافة أسماء ورموز نخبوية في مجالات عدة، وكان برنامج "لقاء الجمعة " بدايته مع البرامج الحوارية.

وسيكون المديفر المذيع السعودي الثالث الذي حاور ولي العهد السعودي وسبقه بذلك الإعلامي تركي الدخيل والإعلامي داود الشريان.