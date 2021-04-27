جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تفتح أبوابها للطالبات

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ايلاف من الظهران: أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في السعودية عن فتح باب القبول للطالبات وذلك ضمن مرحلة البكالوريوس، حيث تعد المرة الأولى التي يفتح فيها المجال أمام النساء للدراسة في مجالات البترول والثروة المعدنية في هذه الجامعة.

وسيتم التقديم للجامعة خلال الفترة 13- 18 يونيو المقبل، ويكون بالأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتخصيلي والثانوية العامة، ويختار الطلبة التخصص كجزء من مرحلة القبول.

جامعة الملك فهد عنوان التميز وبوابة القياديين

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تُعدُّ من الجامعات السعودية المعروفة، حيث يقع مقرُّها الرئيسي عند أول بئر تم اكتشافه في المملكة ، وذلك في مدينة الظهران شرق المملكة وقد تم إنشاؤها في 1963 بموجب مرسوم ملكي ، وقد سُميت في بداية تأسيسها باسم «كلية البترول والمعادن».

وتغير اسمها في 1987 إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعد زيارة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز لمقرّ الجامعة في ذلك الوقت.

وتشمل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -التي تعتبر الوحيدة في المملكة التي تعمل باستقلال شبه ذاتي؛ لأنها تُدار من قِبَل مجلس الجامعة الذي يرأسه وزير التعليم.

الملك فيصل بن عبدالعزيز في زيارة سابقة للجامعة 1974

وتخرج من الجامعة العديد من المسؤولين وأصحاب المناصب كوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكوزير الإستثمار خالد الفالح ومحمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني، وغازي الياور رئيس الحكومة العراقية المؤقتة بعد غزو العراق2003 ، ونظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم.