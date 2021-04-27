خادم الحرمين يدعو أمير قطر لزيارة السعودية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من دبي: وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، دعوة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لزيارة السعودية.

وتسلّم أمير دولة قطر الدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله لدى استقباله له في قصر البحر بالدوحة.

ونقل الأمير فيصل بن فرحان للشيخ تميم بن حمد تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتمنياتهما له ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وحمّل أمير دولة قطر الوزير السعودي تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين وولي العهد وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب السعودية المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، إضافة إلى البحث في مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات محلّ الاهتمام المشترك.

وقطعت السعودية مع حلفائها البحرين والإمارات ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 عقب اتهامها بدعم جماعات متطرفة، وهو أمر نفته قطر.

وفي كانون الثاني/يناير اتفقت هذه الدول على إعادة علاقاتها مع قطر بعد جهود دبلوماسية قامت بها إدارة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب.

وزار أمير دولة قطر المملكة آخر مرة في كانون الثاني/يناير لحضور قمة العلا التي استضافها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والتي مهدت الطريق لإعادة الدوحة الى محيطها الاقليمي. ولم يلتق الأمير خادم الحرمين الشريفين خلال تلك الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث الاثنين مع نظيره السعودي مستجدات الوضع في المنطقة ومسيرة التعاون الخليجي.