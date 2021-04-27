الرئاسة التركية تحترم قرار المحكمة السعودية بقضية خاشقجي

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ايلاف من أنقرة: أشاد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، بالمحاكمة التي أجرتها السعودية وقضت العام الماضي بسجن ثمانية متهمين في قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إن السعودية أجرت محاكمات بقضية خاشقجي واتخذت قراراً ونحن نحترم ذلك.

علاقات أكثر إيجابية

وأوضح كالين "سنبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية"، مضيفاً أنه يأمل في إنهاء المقاطعة الشعبية السعودية.

وتابع: "لدى السعودية محكمة أجرت محاكمات.. اتخذوا قراراً وبالتالي فنحن نحترم ذلك القرار".