"لقاء مرتقب" لولي العهد السعودي مساء الثلاثاء

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ايلاف من الرياض: يترقب المواطن السعودي ظهور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني خاص عبر التلفزيون السعودي الرسمي إضافة إلى أهم شبكات التلفزة العربية، بمناسبة حلول خمسة أعوام منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 التي شكلت نموذجاً دولياً يحتذى به على كافة الأصعدة.

سيناقش اللقاء المرتقب عند الحادية عشرة من مساء الثلاثاء بتوقيت السعودية تفاصيل «رؤية السعودية 2030»، وذلك بعد مرور خمسة أعوام منذ إعلان ولي العهد عن مشروعات الرؤية، التي تمثل الركائز التنموية الرئيسية وطوق النجاة الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى تشكيلها نموذجاً عالمياً فريداً في الاستدامة وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة وجودة الحياة وتوليد الوظائف حال اكتمالها.

موعد جديد ينتظره السعوديون مع ولي العهد ومهندس الرؤية كما يصفونه ، لا سيما أن الحوار سيحمل في طياته جملة إفصاحات عن المشروع السعودي الحالم، وما تخلله من مهام في الأعوام الخمسة الماضية.

ثالث لقاء مع مذيع سعودي

اللقاء الذي سيحمل مكاشفات عدة ليس هو الأول لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إذ سبقه الظهور الأول للأمير عبر قناة العربية في عام 2016 مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل، حينها أشار الأمير الشاب إلى أن رؤية السعودية تمثل أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ15 سنة مقبلة.

وفي عام 2017 ظهر الأمير محمد بن سلمان عبر شاشة التلفزيون الرسمي مع الإعلامي داود الشريان في حوارٍ مسجلاً، تحدث فيه الأمير بإسهاب شديد جداً حول الرؤية وقضايا ذات أهمية بالغة مثل الحرب في اليمن والتدخل الإيراني هناك.

عام 2018 حظيت وكالة " بلومبيرغ" الأمريكية بحوارٍ مطولٍ مع ولي العهد السعودي مؤكداً فيه على أن بلاده التي سبقت وجود الولايات المتحدة الأميركية بـ 30 عاماً قوية وقادرة على حماية مصالحها، مشدداً على أن المملكة لن تدفع شيئاً مقابل أمنها وجميع الأسلحة التي حصلت عليها الرياض من الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعت بلاده المال من اجلها وليست مجانية.

فيما لاقى الحوار تفاعلاً كبيراً على الصعيد المحلي والعربي والدولي ولقي ردود فعل إيجابية داخلية فالبعض من المراقبين وصفوا الأمير محمد بن سلمان بالرجل الجريء والشفاف والواضح نظراً إلى أنه أستطاع باقتدار ملحوظ التميز بقوة في مواجهة قضايا كان لا يتم التطرق إليها من قبل المسؤولين، سواء أكان عبر الإعلام الخارجي أو المحلي.

محمد بن سلمان. الرجل الذي يحمل على عاتقه عبء إدارة ملفات الدولة ومهامها. يشكل حضوره في منصات الإعلام ووسائله أمراً ملفتاً ذو أهداف واضحة ومحددة ومادة صحافية ثرية لمختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لما تتسم به من الشفافية والتلقائية.