شكرا لقرائتكم خبر عن عضوا المجلس الرئاسى الليبى يجتمعان برئيس الأركان وأمراء المناطق العسكرية الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع القائد الأعلى للجيش الليبي ممثلاً في عضوي المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وموسى الكوني بصفتهما، صباح اليوم الثلاثاء بطرابلس، برئيس الأركان العامة للجيش الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وقدم رئيس الأركان العامة – بحسب بيان صحفي - للقائد الأعلى وأمراء المناطق العسكرية، إحاطة شاملة عن الوضع العسكري الحالي وكل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية.

وناقش القائد الأعلى - بصفته - موضوع تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، والجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابعها، وتم التأكيد على دعم كل الجهات المختصة بمكافحة عمليات تهريب الوقود التي تستنزف مقدرات البلاد، وكذلك مساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، بالحد من الهجرة غير الشرعية، والقبض على عصابات الجريمة المنظمة.