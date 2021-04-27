شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوافق على طلب لمساعدة الجيش اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة العراقية، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وافقت على طلب لمساعدة الجيش اللبناني.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على طلب بمساعدة الجيش اللبناني لما يمر به لبنان من ظروف صعبة".

ولم يكشف ناظم عن تفاصيل المساعدة، لكن معلومات حصلت عليها RT تفيد بأن قيمة المساعدات تبلغ 3 ملايين دولار.

يذكر أن العراق قدم خلال الأشهر الماضية مساعدات مستمرة إلى لبنان من المحروقات والمستلزمات الطبية والغذائية لمساعدته في تجاوز الظروف التي يمر بها.