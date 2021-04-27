شكرا لقرائتكم خبر عن القبس.. رئيس برلمان الكويت: الحكومة أبلغتنى بعدم حضورها لجلوس النواب بمقاعد الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت مقاعد البرلمان أزمة اليوم، حيث رفع رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق علي الغانم، جلسة اليوم الثلاثاء، إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، بعد أن أبلغته الحكومة بعدم حضورها بسبب تواجد النواب على المقاعد المخصصة للوزراء. وفق ما أوردت القبس الكويتية.

وكان بعض النواب قد دخلوا إلى قاعة عبدالله السالم، لحضور جلسة مجلس الأمة المقررة اليوم، وجلسوا في المقاعد المخصصة للوزراء.

ومن جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالكويت مبارك الحريص؛ فوجئت الحكومة اليوم خلال الجلسة بجلوس بعض النواب مكان رئيس مجلس الوزراء والوزراء وما حدث مخالف للأعراف البرلمانية المستقرة ومخالفة للدستور وفي جميع برلمانات العالم يتم تخصيص مقاعد للوزراء والنواب.