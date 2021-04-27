رؤية التحدي والإنجاز في خَمْسِها الأولى

الكويت - هبة التوبجي - قبل ما يقارب الخمس سنوات أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله رؤيته المباركة لهذا البلد وأسماها “رؤية ٢٠٣٠” وكان الكثير خاصةً الحاقدين والحاسدين من خارج هذا البلد يشككون في إمكانية تحقيق أركانها وتطلعاتها بل ويتندرون عليها من شدة خوفهم من أن يروها واقعاً معاش يزيدهم قهراً وغيظاً وغلاً وبالفعل كان خوفهم في محلّه حيث بدأت ترتسم الكثير من ملامح هذه الرؤية وهي لم يمض على إعلانها سوى خمس سنوات فقط الأمر الذي جعل من هذا الأمير الشاب المثابر والطموح والصارم والحازم أيقونة ليس فقط محلية بل دون أدنى مبالغة أيقونة عالمية رغم كل ما يواجهه الأمير محمد من مصاعب وعقبات وتحديات تعترض سبيل تحقيق رؤيته الطموحة إلا أنه وكما هو حال الفارس القادر على كسر شوكة من ينازله أياً كان؛ قاومها بكل حكمة وصرامة وجعل من أصحابها أضحوكة محلية وعالمية الأمر الذي جعل شعبيته تتسع وتتنامى ليس فقط في بلده بل طال انتشار شعبيته الإقليم بأسره حيث رأينا وسمعنا كيف تهتف بإسمه وبنهجه الكثير من شعوب الإقليم حين يواجهون تحديات واقعهم المظلم مطالبين ساستهم بالاقتداء به وبنهجه والحذو حذوه وهذا في حد ذاته يُعتبر أكبر شهادة ملموسة تؤكد الإيجابيات التي تحققت على يديه في وطنه سواءً على صعيد تطوير وتنمية بلده أو على صعيد تعزيز شعبيته في بلده والعالم؛ شعبية يندر جداً الاتفاق عليها وكل ذلك تحقق بتكليف مباشر من حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وأطال في عمره على طاعته وبتنفيذ من سموّ ولي عهده الأمين؛ تنفيذ رضي عنه خادم الحرمين الشريفين وباركه بل وأمر بالاستمرار فيه.

ولتوضيح بعض الانجازات التي تحققت على يد الأمير محمد حتى الآن علينا فقط التأمل أولاً فيما تحقق على صعيد الرقمنة وحماية البيئة والتي تمثلت في إنشاء مدينة متكاملة رقمياً وبيئياً من الصفر بإسم مدينة “نيوم” كما أن هذا الصعيد التقني أمتد ليشمل رقمنة الكثير من الاجراءات الحكومية والأهلية وكذلك الكثير من مناشطها ومخرجاتها وأيضاً تم في هذا الصعيد تأسيس مشروع سُمي “ذا لاين” والذي من أهم مرتكزاته احتوائه على بيئة تقنية خالية من كافة مظاهر التنقل المعهودة من سيارات وغيرها وخالية كذلك من كل الانبعاثات الكربونية المضرّة بالبيئة والمناخ كما أن من أهم مميزات هذا المشروع أنه يُدار رقمياً في جميع مناشطه ومجرياته ولتعزيز الأهمية القصوى التي يوليها سموّ ولي العهد للبيئة تحديداً فقد أمر بتأسيس مشروع السعودية الخضراء الذي من شأنه متى ما تم إنجازه أن يسهم بدوره في جعل بلادنا في مصاف كبرى الدول المهتمة بالبيئة والمناخ خاصةً وأن هذا المشروع يُعد الأضخم من نوعه عالمياً ولم يسبق لأي بلد أن قام بمشروع يضاهيه أو حتى يوازيه في الأهمية والمنفعة كما لا يجب أن نغفل جانب مهم من تطلعات هذه الرؤية والذي يتلخص في محاربة الفساد حيث طالت هذه الحرب الجميع بدايةً بعلية القوم ثم من يلونهم ولازالت هذه الحرب مستمرة إلى يومنا هذا وتُمارس بكل شدة دون أن تستثني أي شخص وأيضاً هنالك ملمح في هذه الرؤية يستحق أن يُذكر وهو اهتمام هذه الرؤية بتوسيع مداخيل البلاد المالية وعدم اعتمادها فقط على العوائد النفطية ومن ضمن الأُطر التي يهتم بها هذا الجانب العناية بالسياحة وكافة مقوماتها والتي نلحظ مدى الاهتمام الكبير بها الذي نتج عنه العديد من الاجراءات بعضها تم الانتهاء منه وبعضها الآخر شارف على الانتهاء ولعل أبرز مثال في هذا الجانب مشروع “العلا” وكذلك مشروع “القدّية” واللذان أصبحا قبلة سياحية ليس فقط محلية وإنما حتى عالمية كما شمل الاهتمام في المجال السياحي العناية بالمعالم التاريخية التي تعجّ بها البلاد وتهيئتها لأن تكون إحدى الوجهات السياحية المهمة ثقافياً وحضارياً يُضاف إلى ذلك التخطيط والسعي لتنفيذ مشروع “البحر الأحمر” والذي متى ما تحقق كما هو مخطط له فإنه سيصبح أحد أهم المعالم السياحية البحرية في العالم.

والحقيقة الحديث يطول عن هذه الرؤية النادر إيجاد مثيل لها على الأقل إقليمياً فجوانبها متعددة ومتنوعة وخلف تحقيقها رجلٌ متمكن يعلم ماذا يفعل وكيف يفعله ومتى سيتحقق ما يخطط لفعله ممّا جعل جميع شعبه يعمل معه ويسانده ويفاخر به والدليل على مدى نجاح هذا القائد في مساعيه؛ أن جميع الكارهين لهذا البلد والحاقدين عليه يسعون بشتى الوسائل والسبل إلى محاولة تحجيم دور هذا الأمير الفعّال في تنمية وتطوير بلده والسعي لتعطيل هذا الدور خاصةً وأنهم يرون حجم جدّيته رؤيا العين ممّا يُشكل خطر على مصالح هذه الدول التي تعودت أن تحصل على مكاسب ضخمة من ورائها دون أن يكون لذلك أية عوائد تماثلها في الكم والكيف وهذا تماماً ما يسعى الأمير محمد إلى تغييره وترسيخ مبدأ جديد يشمل هؤلاء جميعاً يقول مُلخّصه أن تبادل المصالح سيكون من الآن فصاعداً مشروط بأن يكون متوازي ومتكافيء ممّا أصابهم في مقتل حيث بادروا بكل ما يستطيعون ويملكون من مقدّرات إلى أن ينالوا من الأمير محمد وسمعته وأن يحاولوا بكل طاقتهم تشويه شخصه وأفعاله ولكن هذا القائد الرائد تبنّى قولاً وعملاً المثل العربي القائل “القافلة تسير والكلاب تنبح” وحين أثبت الواقع لهؤلاء المتآمرين بأن كل هذه المساعي الهادفة للنيل منه أو من عزيمته ذهبت أدراج الرياح؛ أجبرهم هذا الواقع على التوقف عن الاستمرار في مهاجمته وبدلاً من ذلك بدأوا يسعون إلى كسب ودّه ورضاه ويسعون بكل طاقتهم للتقرب منه.

أخيراً إن ما يجعلنا كسعوديين في رضى تام عن هذه الرؤية وعن صاحبها أننا نرى الاخلاص في القول والعمل ونرى الانجازات المتتالية تتحقق بفضل الله أولاً ثم بفضل جهود القائمين عليها بقيادة صاحبها ومُرسي قواعدها الأمير محمد بن سلمان رعاه الله ممّا يجعلنا على يقين تام بأن الحال الذي سنعيشه حين تكتمل ملامح هذه الرؤية سيكون حال يجعلنا نفتخر بأننا سعوديين وأننا ننعم بقيادة حكيمة يحسدنا عليها الجميع والتي نسأل الله أن يطيل في عمرها وألا يحرمنا وجودها وبهذه المناسبة نجدد البيعة والولاء لها ونجدد لها أيضاً السمع والطاعة سائلين المولى عز وجل أن يحفظها لنا وأن يزيد من انجازاتها وأن يديم هذه البلاد قبلة للمسلمين وأن يزيدها فضلاً وتكريما.

كتبه: احمد بني قيس