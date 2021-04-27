الهلال الأحمر يحذر من تزايد حوادث السيارات.. ويقدم نصائح مهمة عند إسعاف المصابين

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الثلاثاء، من تزايد حوادث السيارات رغم التحذيرات المتكررة. وأوضحت الهيئة عبر حسابها على “تويتر” طرق تفادي الحوادث وكيفية التصرف عند حدوثها بما يضمن الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات. وأشارت هيئة الهلال الأحمر إلى 6 إجراءات مهمة للوقاية من الحوادث المرورية وهي: – الحرص على ربط حزام الأمان. – تجنب استخدام الهاتف المحمول. – التقيد بالسرعة المسموح بها. – الالتزام وعدم التجاوز عند المنعطفات والطرق الضيقة. – الالتزام بقواعد المرور وإرشادات المشاة. – الصيانة اللازمة بشكل دوري للمركبة. وقدمت الهيئة مجموعة نصائح للتعامل مع المصابين في حوادث المرور، أبرزها: – لا تحرك المصاب إذا كان فاقدا للوعي، واتصل فورا على (997).

– إذا كان هناك نزيف استخدم الضمادات والأربطة أو قماش لوقف النزيف.

– عدم التجمهر حول المصابين لتمكين المسعفين من إنقاذ ونقل المصابين دون عوائق.

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