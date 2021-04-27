تحت زخات المطر الغزيرة.. راكعون ساجدون في صحن الحرم المكي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة “الإخبارية” مقطع مصور رصد هطول أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، على المسجد الحرام بمكة المكرمة. وأظهر المقطع المعتمرون والزوار يؤدون مناسكهم وصلواتهم تحت زخات المطر الغزيز، في مشاهد مفعمة بالأجواء الروحانية والإيمانية. وفي السياق نفسه، هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء. جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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