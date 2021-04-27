شكرا لقرائتكم خبر عن يُذاع مساء اليوم.. لقاء خاص مع ولي العهد بمناسبة مرور 5 سنوات على «رؤية المملكة 2030» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
يترقب المواطنون المقابلة التلفزيونية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي يجريها عبر القناة السعودية، بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية المملكة 2030.
ويبث اللقاء الذي يجريه الإعلامي عبدالله المديفر، عند الساعة 11 من مساء اليوم الثلاثاء، ويكشف فيه ولي العهد تفاصيل رؤية المملكة 2030.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة ولي العهد، قد استعرض أبرز الإنجازات المتحققة لرؤية 2030 بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها، كما استعرض ملامح المرحلة التالية من تحقيق الرؤية.
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