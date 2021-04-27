اخبار الخليج

مصر: كورونا أبطأ المسار التنازلي لديون مصر

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "المصري اليوم"، لإطلاق الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

وقال مدبولي: "البرنامج هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والذي سيكون خاصا بالإصلاحات الهيكلية في قطاعات مختلفة".

وتابع "سيحدد البرنامج أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها المرحلة المقبلة".

ولفت رئيس الوزراء: "مصر كانت من أسرع الاقتصادات، ولكن المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب ".

وبدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

ويتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليا وعالميا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا