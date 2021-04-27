مصر: كورونا أبطأ المسار التنازلي لديون مصر

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات مدبولي في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "المصري اليوم"، لإطلاق الحكومة برنامج الإصلاحات الهيكلية.

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وقال مدبولي: "البرنامج هو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر، والذي سيكون خاصا بالإصلاحات الهيكلية في قطاعات مختلفة".

وتابع "سيحدد البرنامج أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها المرحلة المقبلة".

ولفت رئيس الوزراء: "مصر كانت من أسرع الاقتصادات، ولكن المسار التنازلي لديون مصر تباطأ بسبب كورونا".

وبدأ منذ قليل مؤتمر الحكومة لإطلاق البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، وهي المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء.

ويتضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية العمل في الفترة المقبلة من خلال عددٍ من الأولويات، في مقدمتها التركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيات انتشار جائحة كورونا وما فرضته من تحديات محليا وعالميا.