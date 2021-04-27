الأرصاد تحذر المصريين من موجة شديدة الحرارة

دبي - محمود عبدالرازق - وتوقعت الأرصاد في بيان لها، ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار في غالبية المناطق نهارا، لطيف على معظم المناطق ليلا.

وقالت هيئة الأرصاد، في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل ليلا على الأنحاء كافة، يوم الخميس المقبل.

وتوقعت أن يشهد الخميس المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

كما توقعت أن يشهد يوم الجمعة المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وعن طقس السبت المقبل، قالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.