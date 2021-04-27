شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها: "رؤية 2030" حققت إنجازات وعالجت تحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. وفق صحيفة "عكاظ" .

واستعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات منذ إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر، وجاء هذا الاستعراض موزعاً على محاور الرؤية الثلاثة.

وثمن بن سلمان الدعم الكبير من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لرؤية المملكة 2030. كما عبر عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، التي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية.

وأوضح بن سلمان ، أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.