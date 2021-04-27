شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير زورق مفخخ بمياه البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، إن الوحدات البحرية اعترضت ودمرت زورقا مفخخا ومسيّرا عن بُعد بمياه البحر الأحمر مقابل "ينبع".

وأضاف المالكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت الاقتصادية.