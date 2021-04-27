شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عودة رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخطوط التونسية بأنه تبعا لتدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين تونس وليبيا خلال شهر رمضان، فإنه تم تأجيل عودة الرحلات نحو مطارى معيتيقة وبنغازي انطلاقا من يوم 15 مايو المقبل.



وأكدت الخطوط التونسية فى بيان لها اليوم الإثنين، أنه سيتم تأمين 5 رحلات أسبوعية إلى ليبيا بمعدل ثلاث رحلات إلى طرابلس، ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازى، مع إمكانية زيادة عدد الرحلات ليعود إلى مستوياته العادية أى بمعدل رحلة يومية خلال الأشهر القادمة.