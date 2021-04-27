شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف مركز تبيان وشركة التحول الرقمي.. انطلاق المؤتمر الافتراضي للتطبيقات القرآنية والحديثية يومي الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

يتشرف مركز تبيان للدراسات، وشركة التحول التقني بالعمل علىالمؤتمرالافتراضيللتطبيقاتالقرآنيةوالحديثية، والذي يطرح أفضل الممارسات التقنية في مجال تطبيقات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، يقام الملتقى افتراضيًا عبر الإنترنت يومي الخميس والجمعة 17 – 18 رمضان 1442 الموافق 29- 30 أبريل 2021.

ويهدف الملتقى إلى:

– استكشاف أبرز التطبيقات القرآنية والحديثية على مستوى العالم.

– تعزيز إمكانيات الربط بين مختلف القطاعات بما يحقق استدامة التطبيقات.

– خلق فرص جديدة لتنفيذ أفكار إبداعية ونوعية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية.

– تمكين التطبيقات من مواكبة التطورات التقنية وتذليل الصعاب لهم.

– ضمان عدم وجود العوائق أمام التطبيقات للتكيف مع الطلبات المتزايدة للتحول الرقمي.

ويتناول المحاور التالية:

– تطبيقات القرآن الكريم والتقنية.

– تطبيقات الحديث النبوي الشريف والتقنية.

– تكامل الجهود لبناء التطبيقات القرآنية والحديثية.

– التطبيقات والذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة.

– التطبيقات و البيانات (تخزينها – إدارتها – حمايتها).

– التطبيقات والاستدامة المالية.

كما يستهدف المؤتمر أكثر من 10 آلاف مشارك ومشاركة من كافة أنحاء العالم ويقدم 18 ممارسة وورقة علمية و10 ورش عمل وأكثر من 100 ركن في المعرض الافتراضي وأكثر من 100 جلسة استشارية.

وتدعو التحول التقني الجهات المهتمة والمتخصصة للمشاركة في المعرض الافتراضي منهناوتدعو المهتمين والمتخصصين للتسجيل في المؤتمر والاستفادة من فعالياته للتسجيل منهنا.