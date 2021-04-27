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وصول طائرة إماراتية إلى سوريا تحمل لقاحات مضادة لكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الوكالة أن الطائرة التي سيرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية هي الثالثة من نوعها إلى سوريا، وتمت بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري بهدف دعم القطاع الصحي السوري في مواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" والعمل على الحد من تفشي الوباء.

وتستهدف هذه اللقاحات "العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح".

وأرسلت الإمارات طائرة المساعدات الأولى من هذا النوع إلى سوريا في الثامن من شهر نيسان/أبريل الجاري، فيما وصلت الثانية في 20 من نفس الشهر.

وبحسب آخر إحصائيات لوزارة الصحة السورية، فالدولة التي مزقتها الحرب خلال العقد الأخير، وصل عدد الإصابات بفيروس المستجد فيها إلى 22265 حالة وتوفي من بينهم 1548 شخصا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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