نتنياهو عن صواريخ غزة: مستعدون لكل السيناريوهات

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن نتنياهو قوله، بعد اجتماع الحكومة الأمني، "قررنا أن نستعد لكافة السيناريوهات".

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وأضاف رئيس الوزراء قائلا: "هذا هو التوجيه الذي أصدرته أنا ووزير الدفاع... لا أظن أن أعداءنا يختبروننا".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي، قد وافق أمس الاثنين على تنفيذ عملية جوية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وتزايدت التوترات بين إسرائيل وقطاع غزة منذ الجمعة الماضية، في ظل إطلاق صواريخ تجاه المستوطنات المتاخمة للقطاع، ورد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف محدود لأهداف تابعة لـ "حماس" في غزة.

وتم إطلاق أكثر من 40 قذيفة صاروخية من غزة، وفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أوضح أنه خلال الجمعة والسبت أطلقت 36 قذيفة سقطت غالبيتها في مناطق مفتوحة، فيما اعترضت القبة الحديدية 6 قذائف.