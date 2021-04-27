بعد تعهده بمكافحة المخدرات... لبنان يضبط شحنة كوكايين في مطار بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وصرحت قيادة أمن المطار في بيان لها أنها تلقت معلومات من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تفيد بنقل راكب على متن طائرة قادمة من البرازيل كمية من المخدرات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضح البيان أنه جرى التنسيق بين أمن المطار وسرية درك المطار ومصلحة الجمارك، الأمر الذي أفضى إلى توقيف مسافر لبناني الجنسية وبحوزته 11 كغ من الكوكايين.

وذكر البيان أنه قد تم إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة.

تأتي عملية التوقيف بعد يوم من تعهد لبنان بمكافحة الاتجار في المخدرات لإقناع السعودية برفع حظر فرضته على واردات الفاكهة والخضروات اللبنانية.

وفرضت السعودية هذا الحظر في الأسبوع الماضي قائلة إنها صادرت كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المنشطة كانت مخبأة داخل شحنة رمان قادمة من لبنان.

وأصدرت بلدان خليجية أخرى بيانات تدعم الحظر السعودي، مما يثير مخاوف في لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، من أن تحذو هذه البلدان حذو الرياض.