مجلس النواب السورى: 41 طلبا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الآن

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مجلس الشعب السورى حموده الصباغ اليوم الثلاثاء، أن المجلس تلقى 12 طلبا جديدا للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ليصل عدد الطلبات المقدمة إلى 41 طلبا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المحكمة الدستورية العليا أبلغت المجلس صباح اليوم، بتقديم كل من جهاد صالح الشخير وأنيسة بشير حموش وسمير أحمد معلا وحسين محمد جاسم ومحمد سري محمد نبيل قنوت وفاطمة عكلة البركو وأمل محمد بشير قدور وأنور سجيع حسن وعدنان أنور شجاع وشايش حسين الخليف وتحسين فوزي المحمد وجلال عبد الكريم إبراهيم طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الشعب السورى حموده صباغ قد أعلن - في وقت سابق - فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور السورى اعتبارا من الاثنين الموافق 19 أبريل، داعيا الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهى يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل.