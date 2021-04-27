المفوضية العراقية: لا تراجع عن موعد الانتخابات البرلمانية

القاهرة - سامية سيد - أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، مجددا، أن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية فى العاشر من أكتوبر المقبل حتمى ولا تراجع عنه.

وذكرت المفوضية فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنها تواصل خطواتها وتحضيراتها للانتخابات البرلمانية، وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتى لا يحتمل التغيير فى مراحله، وصولاً إلى تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقى وقواه المجتمعية.

وأشارت إلى أنها تنتظر من القوى المجتمعية أن تكون متفاعلة مع الحدث الانتخابى المرتقب، لما لتلك الانتخاب من أهمية بالغة للاستقرار وتمثيل إرادة الناخبين عبر صناديق الاقتراع.

ودعت المفوضية التحالفات السياسية والأحزاب والمرشحين إلى الاستفادة مما تبقى من الفترة المتاحة لاستقبال تسجيل التحالفات السياسية وقوائم المرشحين فى موعدها الأخير، فى الأول من مايو المقبل.