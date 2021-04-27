شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار الخير تهطل بغزارة على الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

هطلت اليوم الثلاثاء أمطار الخير والبركة على الحرم المكي، وسط أجواء إيمانية.

كما هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، جعلها اللَّه أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).