شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يوافق على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى في جلسته، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يهدف لتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

كما يهدف المشروع إضافة إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوق كبار السن وضمان احترامهم وتوفير كل ما يعزز مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة، ودعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن وتخصيص أماكن لهم في المرافق والمناسبات العامة، وتشجيع القادرين منهم على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

من جهة أخرى، دعا المجلس هيئة تنظيم المياه والكهرباء لتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.