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شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدفعة 42 لشهر مايو 2021 .
ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم لدعم الشهر المقبل، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:هنا.
جدير بالذكر أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته عام 2017 حتى أبريل الجاري بلغ 94 مليار ريال، منها 704 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
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