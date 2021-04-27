شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدفعة 42 لشهر مايو 2021 .

ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم لدعم الشهر المقبل، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية على الرابط التالي:هنا.

جدير بالذكر أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته عام 2017 حتى أبريل الجاري بلغ 94 مليار ريال، منها 704 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.