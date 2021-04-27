شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات خطيرة في متصفح “Google Chrome”.

وأوضح المركز أن الثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.، مشيرة إلى أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux .

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة.

طريقة التحديث

-افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد – مساعدة – معلومات عن Google Chrome.

-اختر رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، فيما سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

-وأخيراً انقر على إعادة التشغيل.