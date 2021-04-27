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شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من «الأمن السيبراني» بشأن وجود ثغرات في «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات خطيرة في متصفح “Google Chrome”.
وأوضح المركز أن الثغرات تمكن المهاجم من تنفيذ ما يلي: تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت، عدم التحقق من صحة مدخلات المستخدم.، مشيرة إلى أن شركة Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux .
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 90.0.4430.93، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة.
طريقة التحديث
-افتح Chrome، وفي أعلى يسار الشاشة انقر على المزيد – مساعدة – معلومات عن Google Chrome.
-اختر رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”، فيما سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.
-وأخيراً انقر على إعادة التشغيل.
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