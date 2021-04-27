ولي العهد السعودي يتصدر محركات البحث في "غوغل" و"تويتر"... ما السبب

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS

أفادت قناة "العربية"، بأن السبب يرجع إلى المقابلة المنتظره التي تبث مساء اليوم الثلاثاء لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030".

ويبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. وغرد الحساب الرسمي لـ"رؤية السعودية 2030" عبر موقع "تويتر"، أن المقابلة تأتي بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق "رؤية السعودية 2030".

وقال الحساب: "ترقبوا غدا مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030. المقابلة تُبث الساعة الـ11 مساء الثلاثاء على التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية".

وكان الأمير محمد بن سلمان، أكد أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط، معربا عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب.

ويأتي في مقدمة النقاط الرئيسية في رؤية السعودية 2030 إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم، إذ كشفت الرياض عن خطتها الطموحة لإنشاء صندوق الثروة السيادية، سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، وتقول الحكومة إن الصندوق سيُقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف حجم صندوق الثروة السيادية النرويجي، المعروف حاليا بأنه الأضخم في العالم.