وفاة ملاكم أردني بعد تلقيه "الضربة القاضية" في مواجهة ببطولة العالم للشباب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت اللجنة في منشور على صفحتها على فيسبوك "إذ تنعى اللجنة الأولمبية الأردنية ممثلةً برئيسها سمو الأمير فيصل بن الحسين وأعضاء مجلس الإدارة والأسرة الرياضية الأردنية، الفقيد صويصات، فإنها تتقدم من أهله وزملائه وأصدقائه بخالص العزاء والمواساة، وتضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه".

وأصيب صويصات خلال مواجهة كانت يوم الجمعة 16 أبريل/نيسان الجاري في بطولة العالم للشباب، حيث تعرض لضربة قاضية من منافسه خلال المواجهة، نقل على أثرها إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة في نبا أثار صدمة وحزنا واسعا على مواقع التواصل.

وكانت اللجنة الأولمبية الأردنية، أعلنت سابقا في بيان أن إصابة اللاعب "استدعت نقله إلى أحد المستشفيات وإجراء عملية جراحية طارئة له".

وأضافت "تقوم اللجنة الأولمبية الأردنية وبالتنسيق مع الاتحادين الأردني والدولي للملاكمة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة الأردن في ألمانيا بالتواصل المستمر مع الطاقم الطبي للوقوف على حالته الصحية"، وفق البيان.