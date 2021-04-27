نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة اللبنانية: لن نقبل أن تتزعزع علاقاتنا الممتازة مع السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وبعد اجتماع في النقابة أعلن المجتمعون "أن الحادثة المشؤومة ما هي إلا عملية فردية من جهة غير مسؤولة، لا علاقة لها لا بالمزارع ولا بالمصدر اللبناني، وبالتالي نحن لم نعتد من مملكة الخير توقيع العقوبات الجماعية بسبب تعد من العصابات، بل اعتدنا المكرمة، ونحن لن نقبل أن تؤدي إلى تزعزع علاقاتنا الممتازة والمميزة مع السعودية، وإننا لا نرضى الأذية للشعب السعودي الشقيق بأي شكل من الأشكال".

وطالبت النقابة الدولة اللبنانية​ أن تجد وتحاكم كل من يجده التحقيق متورطا آملين أن "تعود الأمور لسابق عهدها، ونشكر كل المعنيين بالمملكة ونطلب أن ترجع الأمور إلى سابق عهدها لأنه لا نريد أن نكون كبش محرقة، وهم لديهم عدالة ويعرفون كل شيء".

وأوضحت أنه حسب المعطيات فإن البضاعة ليست لبنانية، البضاعة أتت ترانزيت إلى لبنان، وكمصدرين لبنانيين غير معنيين بهذا الموضوع.