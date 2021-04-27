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ماذا قال البابا فرنسيس في رسالته للرئيس اللبناني ميشال عون؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، "إن لبنان لا يمكنه أن يفقد هويته ولا تجربة العيش الأخوي التي جعلت منه رسالة إلى العالم بأسره".

وعبر البابا عن رغبته بأن "تتحقق زيارته إلى لبنان وشعبه الحبيب"، مؤكدا "صلاته الحارة لكي يحافظ اللبنانيون على الشجاعة لتجاوز محنهم".

وبحسب موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، فإن كلام البابا فرنسيس، جاء برسالة بعث بها إلى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، شكره فيها على كتاب تهنئته بمناسبة السنة الثامنة لحبريته، ودعاه بشكل رسمي لزيارة لبنان.

ورفع البابا فرنسيس الدعاء "إلى الله لكي يساعد الرئيس عون والمسؤولين السياسيين على العمل من أجل أن يعم الخير العام في لبنان".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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