تونس تكشف عن شبكة لتمويل الإرهاب تقودها مواطنة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "موازييك إف إم"، اليوم الثلاثاء، فإن الوحدة التونسية الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، تمكنت تحت إشراف من النيابة العمومية من الكشف عن الشبكة.

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وذكرت الوحدة أن الشبكة يقودها أجنبي من جنسية عربية وزوجته التونسية، مشيرة إلى أنهما موجودان حاليا في إحدى الدول الأوروبية.

وأوضحت الوحدة الوطنية أنه يشارك الزوجان في تونس 3 عناصر وهم رجلان وامرأة.

وأسفرت عملية مداهمة وتفتيش منازل متورطين، عن العثور على مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية. كما أسفرت عن العثور على وثائق بنكية وبريدية خاصة بالتحويلات المالية.

وأثناء الاستجواب، اعترف المعتقلان بانتفاع أكثر من 15 عنصرا إرهابيا بتمويلات مادية صادرة عن عائلاتهم في تونس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، أن القضاء قرر حبس أحد المتهمين والإبقاء على مساعدته في حالة سراح.