شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أول عربى لرئاسة لجنة القانون الدولية للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب السفير الأردنى محمود ضيف الله الحمود رئيساً للجنة القانون الدولى للأمم المتحدة فى دورتها الـ72 التى تنعقد فى جنيف هذا العام، وذلك للمرة الأولى التى يتم فيها انتخاب أردنى وعربى لرئاسة اللجنة منذ تأسيسها قبل سبعة عقود.