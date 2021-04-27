شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقتحم 75 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، قال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك.
وأدان اشتية -خلال كلمته فى جلسة الحكومة،حسبما افادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" الاثنين، الشعارات العنصرية التى رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالى القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقى إلى جرائم حرب وأسوأ من أى نظام عنصرى عبر التاريخ"، داعياً المجتمع الدولى إلى التحرك الجدى.