مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 75 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات الأقصى إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.



وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، قال إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك.