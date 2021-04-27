شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستى تابع للتحالف الدولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى بمحافظة ذى قار العراقية اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية سجلت انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستى تابع للتحالف الدولى فى المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن مجهولين هاجموا رتلا تابع للقوات الأمريكية على الطريق الدولى السريع غربى محافظة ذي قار بعبوتين ناسفتين محليتى الصنع، يتم التحكم بهما عن بعد"، لافتا إلى أن الهجوم بالعبوات الناسفة تسبب بأضرار مادية فى أحدى العجلات التى كانت تحمل معدات عسكرية.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 13 عنصرا إرهابيا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة نينوى.

وقالت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن قوات جهاز الأمن الوطنى العراقي تمكنت من القبض على 13 داعشيا في مناطق متفرقة فى نينوى؛ بهدف بسط واستتباب الأمن فى المحافظة، مضيفة أن تلك العناصر اعترفت بارتكاب جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم جميعا إلى الجهات القانونية المختصة؛ لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

من ناحية أخرى ، أعلنت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء، العثور على عبوات ناسفة خلال حملات التفتيش فى محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية صلاح الدين ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) ـ إن قوات الأمن شرعت في تنفيذ حملة تفتيش واسعة أسفرت عن العثور على عبوات ناسفة، موضحة أنه تم رفعها وتفجيرها من قبل خبير للمتفجرات .

وكان الإعلام الأمنى العراقى أعلن أمس الاثنين، أن قوات الرد السريع عثرت على 5 عبوات ناسفة مزدوجة و 18 وكرا لتنظيم داعش فى ديالى.