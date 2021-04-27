عمليات أمنية نوعية في العراق تدمر بقايا الإرهاب وتطيح بالمطلوبين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الخلية، بأن قوة مشتركة من قيادة عمليات غرب نينوى شمالي البلاد، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تتمكن من العثور على 3 بنادق نوع كلاشنكوف و10 عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وأضافت الخلية: "كما ألقت القوة القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب، خلال العملية".

ولفتت إلى أن قطعات مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد، تنفذ واجب تفتيش وتطهير في منطقة جزيرة البو الدور، حيث تم تطهير مساحة (1500) متر مربع.

كما خرجت مفرزة معالجة القنابل التابعة إلى قيادة عمليات صلاح الدين بواجب مشترك لإزالة الألغام وتم إتلاف (إطلاقات مكنايتين عيار 40 ملم عدد /3، وقنابل "رمانة يدوية" RBG عدد/ 2).

وأكملت الخلية: "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، أن قوة من فرقة المشاة الخامسة ضمن قيادة عمليات ديالى شرقي البلاد، تشرع بواجب بحث وتفتيش عن المطلوبين حيث تم إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين في أحد البساتين وفق أحكام المادة 413 ق. ع".

وتابعت: "أن قوة من قيادة عمليات الأنبار غربي العراق، تشرع بمرافقة الجهات المختصة بتنفيذ واجب بحث وتفتيش وإلقاء القبض في عدة مناطق ضمن المحافظة".

وكشفت الخلية، أن القوة عثرت في منطقة 7 كغ "التي تعد من المناطق الاسترايتجية في الأنبار، كونها تربط الرمادي مركز المحافظة بالمناطق الغربية"، على عبوات ناسفة على شكل "جلكان" صفيحة عدد 20، ومسطرة عدد 20، وصاعق عدد 20 أيضا ً.

كما عثرت القوات في منطقة البو سديرة "القريبة من الطريق الدولي السريع الرابط بين مدينة الفلوجة وناحية الصقلاوية" على 10 عبوات ناسفة مختلفة، وفي منطقة العكبة تم العثور على 10 عبوات ناسفة مختلفة أيضاً.

© Photo / Iraqi Joint Operations Command

وذكرت الخلية، أن القوات ألقت القبض على 3 لمطلوبين وفق المادة 1/4 إرهاب في مناطق مختلفة من الأنبار.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة أقصى جنوب البلاد بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تشرع بتفتيش عدد من المناطق لغرض إلقاء القبض على الطلوبين حيث تمكنت من إلقاء القبض على 90 مطلوبا وفق مواد مختلفة، كما ضبطت ( بندقية ومواد مخدرة وسيارات دون لوحات).

وتواصل الأجهزة الأمنية العراقية، عملياتها في ملاحقة المطلوبين للقضاء وتدمير بقايا ومخلفات الإرهاب، في مناطق متفرقة من البلاد.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.