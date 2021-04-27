جون كيري يرد على تسجيل منسوب لظريف حول غارات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وكان جواد ظريف قد أثار تفاعلا واسعا بعدما ذكر في تسجيل منسوب له أن كيري أطلعه على 200 غارة على الأقل من الغارات الإسرائيلية قبل تنفيذها في سوريا.

وكتب كيري، الذي شغل منصب وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، على تويتر "أستطيع أن أقول لكم إن هذه القصة والادعاءات خاطئة بصورة لا لبس فيها.. هذا لم يحصل أبدا.. سواء عندما كنت وزيرا للخارجية أو منذ حينه".

يأتي نفي كيري بعد انتقادات وجهها له محافظون حول مشاركة معلومات بصورة غير قانونية مع إيران، التي من شأنها أن تقوض علاقة الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، بحسب شبكة "سي إن إن".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء "إن من أجرى المقابلة مع ظريف هو مركز الدراسات الاستراتيجية الرئاسية، ولم يتم تحديد هوية الذين نشروها حتى الآن".

وتابع: "الرئيس وجه وزير الاستخبارات بتحديد من نشر التسجيل ومحاسبته".