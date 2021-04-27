العراق... خطة جديدة لحماية المواقع الأثرية بواسطة الطائرات المسيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشمري في بيان، اليوم الثلاثاء: "جرى اتفاق مع الاستخبارات العسكرية لوزارة الدفاع في الديوانية لحماية المواقع الأثرية بالطائرات المسيرة"، وفق موقع "السومرية" المحلي.

وأضاف البيان أن "الاتفاق يشمل عددا من المراحل، فالمرحلة الأولى ستكون لحماية للمدن الأثرية والمواقع النائية، في حال نجاح هكذا تجربة سيتم تعزيز الحماية إلى مناطق أوسع".

هذا وأعلن الشمري، في شهر فبراير/ شباط الماضي، الكشف عن عدد من المواقع الآثرية الجديدة، ومن خلال أعمال المسح تم العثور على 5 قطع أثرية مهمة، إضافة إلى قطعتين أثريتين تم استلامها من دوريات شرطة الآثار، وتم تصوير وتوثيق هذه القطع في مفتشية آثار وتراث الديوانية قبل إرسالها إلى المتحف العراقي.

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وطالب الرئيس العراقي، برهم صالح، في وقت سابق، بضرورة ترميم الآثار المهددة، وتطوير القطاع الثقافي.

وأشار صالح إلى أن هناك "أهمية لمواصلة العمل، ودفع عجلة الثقافة في العراق في مختلف الاختصاصات الفنية، والنهوض بالصروح الثقافية".

وتابع الرئيس العراقي: "كما ينبغي أن يتم دعم الشباب الموهوبين، الذين يثبتون جدارتهم الفنية في مختلف المجالات".

واستمر بقوله: "هناك ضرورة لمواصلة العمل لتأهيل وترميم المعالم التراثية والحضارية، التي بعضها مهدد، والتي تعتبر السجل التاريخي لمكانة البلاد العريقة، وأهمية تعريفها وتقديمها إلى المجتمع الإنساني ودعم قطاع السياحة في البلد".