الأمن العراقي يعتقل 13 إرهابيا من مقاتلي "داعش" في نينوى

دبي - محمود عبدالرازق - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم، أن مفارز جهاز الأمن الوطني هناك وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على 13 عنصراً إرهابياً ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية في مناطق متفرقة من أحياء نينوى شمالي البلاد.

وأضافت الخلية، أن العناصر توزعوا بصفة مقاتلين في فرق (الفرقان، خالد ابن الوليد، مؤتة، نهاوند) المنضوية بما يسمى المعسكرات العامة لعصابات "داعش" الإرهابية، منوهة إلى أن العملية كانت تهدف لبسط واستتباب الأمن في محافظة نينوى.

وأكدت، جرى تدوين أقوال الإرهابيين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير.

واختتمت خلية الإعلام الأمني، أن العناصر الإرهابية تم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.