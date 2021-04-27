شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى برهم صالح يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح مساء أمس الإثنين، اللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من الوباء، مثمناً دور وتضحيات الكوادر الصحية التي بذلتها على مدى الأشهر الماضية في تحجيم آثار الوباء وحماية المواطنين، مشيراً إلى أهمية السعي لتذليل المصاعب التي يواجهونها وتوفير احتياجاتهم.

وأشار الرئيس العراقى إلى أن "أبناء شعبنا يستطيعون تجاوز هذه المحنة، ويُكللون جهود الكوادر الصحية بالنجاح من خلال الالتزام بإجراءات الحماية الشخصية من الوباء وحماية المجتمع".